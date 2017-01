O Presidente da República, Marcelo da República, prefere "esperar" por novos desenvolvimentos relativamente ao caso de Ponte de Sor, depois do Iraque ter adiado a decisão sobre o levantamento da imunidade dos filhos do embaixador daquele país em Portugal.

O Governo português pediu ao Iraque, por duas vezes, o levantamento da imunidade dos filhos do embaixador, para que possam ser ouvidos na condição de arguidos sobre as agressões a Ruben Cavaco. Porém, as autoridades iraquianas "suscitaram questões jurídicas relacionadas com o processo de inquérito" relativo à agressão, anunciou esta sexta-feira o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Durante a visita a uma igreja em Lisboa, a propósito celebrações do natal ortodoxo, Marcelo Rebelo de Sousa limitou-se a reiterar as declarações do ministro Augusto Santos Silva.