Marcelo Rebelo de Sousa vai ser recebido na Casa Branca no final do próximo mês de junho.

A TVI sabe que os dois países chegaram a acordo quanto a uma data para o encontro entre o presidente da república e o presidente dos Estados Unidos.

A reunião entre os dois chefes de estado chegou a ser pensada para o próximo 10 de junho, altura em que Marcelo Rebelo de Sousa viajará até Boston para as comemorações do dia de Portugal, mas Donald Trump deverá estar em Singapura para uma cimeira histórica com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

O encontro entre Marcelo e Trump ficou assim agendado para depois desta cimeira, sendo a primeira vez que os dois chefes de estado se sentarão lado a lado.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar acompanhado pelo ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Em cima da mesa vão estar vários temas como a situação da comunidade portuguesa residente nos estados unidos, mas também assuntos em que os dois presidentes divergem, como é o caso da recente mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém.