O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira, dia em que cumpre um ano de mandato, que vai visitar Timor-Leste em novembro.

A revelação surgiu em conversa, na rua, com um timorense com quem tirou uma fotografia, junto ao Palácio de Belém.

Grande país. Vou lá em novembro", declarou o chefe de Estado.

A visita a Timor-Leste deverá ser a primeira deslocação do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a um país asiático.

Marcelo Rebelo de Sousa passeou esta quinta-feira durante cerca de uma hora pelas ruas junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, na companhia de dois vendedores da revista CAIS, no dia em que completou um ano em funções como Presidente da República.

Timor-Leste celebra no próximo dia 28 de novembro, o 43.º aniversário da declaração unilateral de independência, que foi restaurada a 20 de maio de 2002, reconhecida pela comunidade internacional, após uma luta de libertação contra a ocupação indonésia.

A 12 de novembro, os timorenses assinalam também o 26.º aniversário do massacre do cemitério de Santa Cruz, em Dili, no qual morreram mais de 200 pessoas.