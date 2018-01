O Presidente da República afirmou hoje que a relação política e diplomática de Portugal com Angola "não podia ser melhor" e é feita de "múltiplos contactos", alguns mais públicos e formais, outros menos, todos importantes.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à saída da cerimónia de lançamento de Cascais como Capital Europeia da Juventude 2018, no Centro de Congressos do Estoril, sobre o tema das relações entre os Estados português e angolano a propósito do processo judicial que envolve o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente.

Questionado se o primeiro-ministro, António Costa, partilhou consigo o parecer solicitado à Procuradoria-Geral da República sobre este caso, que não foi tornado público, o Presidente da República escusou-se a responder: "Isso é uma matéria sobre a qual não me vou pronunciar publicamente".

Aquilo que quero dizer, neste momento, é que as relações políticas e diplomáticas são excelentes", declarou o chefe de Estado. "Não podia ser melhor o nosso relacionamento", reforçou.

Interrogado se considera decisivo o encontro entre o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente de Angola, João Lourenço, marcado para hoje à noite, em Davos, na Suíça, onde decorre o Fórum Económico Mundial, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "a vida é feita de múltiplos encontros, e de múltiplos contactos".

Alguns são públicos e notórios, e são formais ou relativamente formais, outros são informais", referiu, completando: "E todos são importantes".

Ainda a respeito do encontro entre António Costa e João Lourenço, os jornalistas perguntaram-lhe se vai estar atento ao que se vai passar em Davos, e o Presidente da República retorquiu: "Como imaginam, esta temática, como todas as temáticas que dizem respeito ao relacionamento de Portugal na Europa e com os nossos irmãos da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], são matérias que eu acompanho dia e noite há dois anos".

Marcelo Rebelo de Sousa apontou as recentes declarações dos ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e de Angola como sinal de excelência no relacionamento bilateral.

Há uma sintonia, há uma convergência clara no sentido de mostrar que, como acontece entre povos, não podia ser melhor o nosso relacionamento", sustentou.

Antes de falar à comunicação social, o chefe de Estado assistiu ao início da cerimónia de lançamento de Cascais como Capital Europeia da Juventude 2018 e fez uma curta intervenção para saudar o município e o presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras: "Valeu a pena, muitos parabéns".

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu Cascais, onde mora, como "uma grande terra no melhor país da Europa e do mundo", com história, mar e serra em redor e "muita escola, muito desporto, muito digital, muita juventude".