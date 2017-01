O Presidente da República considerou hoje que o poder local tem sido "um fusível de segurança" da democracia portuguesa, porque impediu a entrada do populismo no país. Numa intervenção no encerramento da conferência nacional “40 anos do poder local democrático", Marcelo Rebelo de Sousa reforçou ainda a urgência na reforma deste poder, notando que é preciso aproveitar o consenso generalizado que existe, porque essa "conjugação astral pode deixar de existir".

Aquilo que é chamado populismo não tem entrado no nosso país, entre outras razões, porque há poder local democrático. Tem sido fusível de segurança da democracia portuguesa", afirmou.

Recusando discutir o que é o populismo, porque "isso é tema para académicos", Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que "não há nada como ter quem esteja próximo da pessoas a resolver os seus problemas", falando a verdade e tratando de questões concretas, "para evitar os discursos feitos à pressa prometendo o regresso a um passado a que não se pode nem deve regressar".

Ou, acrescentou, discursos prometendo "um futuro de frases artificiais, ilusórias de soluções que são mais 'sloganisticas' do que caminhos de resolução dos problemas reais portugueses".

Questionado se esta afirmação tem algum simbolismo por ter sido proferida no dia seguinte a Donald Trump ter assumido a Presidência dos Estados Unidos da América, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não e que se trata apenas de "uma verdade".

"O poder local em Portugal é uma das razões porque não temos exemplos dos chamados populismos", disse o Presidente da República, recusando que essa realidade possa estar em risco.

Aliás, acrescentou, a prova que não está em risco é a força do poder local em Portugal.

Quanto à concretização da reforma: "Há condições únicas de conjugação nas várias instituições para que o passo possa ser dado, não sei se elas são repetíveis daqui por uns anos", alertou.

Sublinhando que "política faz-se com mulheres e homens de carne e osso" e com pessoas concretas, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que existem momentos em que "há pessoas concretas apostadas numa determinada mudança e essa conjugação astral pode deixar de existir noutra conjuntura completamente diversa".

À saída da conferência, organizada pela câmara de Loures, em declarações aos jornalistas, o Presidente da República reforçou a ideia de que neste momento há um consenso com as "pessoas concretas que estão na Presidência da República, no Governo, no parlamento de uma forma generalizada nas diversas bancadas para se fazer a reforma do poder local, para reforçar o poder local".