O Presidente da República "está sem febre e com os parâmetros vitais completamente normais", tendo já esta manhã passeado pelo corredor do hospital, segundo o boletim clínico colocado na página da Presidência.

A mesma nota indica que Marcelo Rebelo de Sousa passou uma noite tranquila, tendo dormido “muito bem”.

"Fez o penso e a pequena cicatriz operatória não apresenta sinais de inflamação ou infecção."

O boletim clínico refere que o Presidente deve ter alta antes da passagem de ano, estando isso dependente do funcionamento do intestino.

Prevê-se que o intestino volte ao funcionamento normal entre os dias de hoje e amanhã, estando a sua alta condicionada por este facto. A alta será dada após visita médica específica", refere o boletim clínico, assinado pelo cirurgião Eduardo Barroso.

A nota informativa refere que o "Presidente mostrou concordância com os seus médicos quanto a esta cronologia", relacionada com o funcionamento do intestino que foi operado.