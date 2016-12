O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que a relação com o atual Governo não tem sido tática, nem estratégica, nem está relacionada "com o mérito das pessoas", mas que simplesmente cumpre a Constituição.

Marcelo Rebelo de Sousa falava perante o primeiro-ministro, António Costa, e os 17 ministros do XXI Governo, que lhe vieram apresentar cumprimentos de boas festas, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.

O chefe de Estado referiu que "a Constituição é muito clara, e para juristas é claríssima, e para um professor de direito constitucional mais clara é ainda", e estabelece que o Presidente deve proporcionar ao Governo "todas as condições para governar", acrescentando: "Isso aplica-se, naturalmente, a qualquer Presidente da República e a qualquer Governo, ou deve aplicar-se".

"Portanto, o Presidente da República não teve aqui nem uma cooperação meramente tática, nem meramente estratégica. Teve uma cooperação constitucional, cumpriu a Constituição. Tentou ser zeloso no cumprimento da Constituição, como nas relações com outros órgãos de soberania", completou.

Marcelo Rebelo de Sousa abordou este assunto depois de ter ouvido António Costa falar da "excelência da relação institucional" entre o Governo e o Presidente da República.

Dirigindo-se para o primeiro-ministro, o chefe de Estado disse que o relacionamento com o Governo é "uma decorrência natural da Constituição" e "não tem a ver com o mérito das pessoas, não está em causa, com os seus propósitos".

Na intervenção, de cerca de oito minutos, o Presidente realçou que todos os titulares de cargos políticos exercem funções que "são transitórias" e defendeu que "todos os portugueses, de qualquer quadrante político, devem estar felizes" com a estabilidade.

Para o chefe de Estado, em 2016 verificou-se "uma estabilidade política, uma estabilidade social, uma estabilidade institucional", o que "abriu caminho para a estabilidade financeira e para a estabilidade económica".

"São legítimas as diversidades de opinião em democracia, o pluralismo em democracia, mas a noção de que o país ganha com a estabilidade naturalmente que se encontra acima da diversidade própria do pluralismo democrático", argumentou.

Marcelo Rebelo de Sousa desejou que "o ano de 2017 possa ser um ano de estabilidade" em todos esses domínios, "de progresso económico, de justiça social".

Quanto ao ano que agora termina, descreveu-o como um período "muito positivo e termos de autoestima e de amor-próprio", com "momentos de grande alegria nacional", com destaque para a eleição de António Guterres para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, e "um ano sereno em termos institucionais".

Como já tinha feito o primeiro-ministro, o Presidente assinalou que 2016 foi "sereno" ao ponto de "não haver necessidade de o Tribunal Constitucional ser chamado a intervir como árbitro em contendas político-constitucionais".

"Não há nada de mais transitório do que o poder político. Por isso, conhece mandatos muito precisos, que no caso do Governo são legislaturas, no caso do Presidente são mandatos quinquenais. E temos a noção de que há uma realidade que nos ultrapassa e ao serviço da qual estamos, e que é o país", declarou no final da sua intervenção, concluindo: "É a pensar em Portugal que desejamos boas festas a vossas excelências e a todos os portugueses".

Governo dará sempre atenção à "palavra prudente e avisada" do Presidente

O primeiro-ministro prometeu esta quinta-feira que o Governo que lidera dará sempre atenção à "palavra prudente e avisada" do Presidente da República, e considerou que Marcelo Rebelo de Sousa manterá sempre "um bom relacionamento institucional" com o Governo.

"Tenho a certeza de que o próximo ano, os próximos anos, o seu mandato será sempre marcado por um bom relacionamento institucional com o Governo", afirmou António Costa, durante a apresentação de cumprimentos de boas festas do Executivo ao Presidente da República, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

"Da parte do Governo, poderá sempre contar, não só com uma atuação leal, mas também com a atenção que é devida à palavra sempre avisada que o Presidente da República dá", prometeu o primeiro-ministro.

António Costa referiu que é ao Governo que "compete assegurar a governação e a condução da política interna e externa do país", acrescentando: "Mas que o devemos sempre fazer, como temos sabido fazer, creio eu, ouvindo com a devida atenção a palavra prudente e avisada de vossa excelência".

"Queria, por isso, seguramente, interpretar a opinião da generalidade dos portugueses, satisfeitos com o contributo que o senhor Presidente tem dado à nossa vida pública, à forma como tem contribuído para que o país tenha paz política e social, esteja tranquilo, sereno, no seu dia-a-dia, como tem sabido unir o conjunto do país", declarou.

O primeiro-ministro afirmou ainda que "o Governo tem em alto valor a excelência da relação institucional com os diferentes órgãos constitucionais, e em particular com a Presidência da República".

De acordo com António Costa, Portugal constitui "um referencial de estabilidade, de diálogo político, de diálogo social, de concertação e de bom relacionamento institucional", num contexto global com "tantos fatores de incerteza e de instabilidade", o que "é muito importante para o país".

O primeiro-ministro desejou "um feliz Natal" e "um ótimo ano de 2017" ao Presidente, aos seus familiares e a todos os que trabalham com ele.

Antes, num balanço do ano de 2016, António Costa descreveu-o como "um ano de mudança" que deu ao país "um novo horizonte de esperança, de estabilidade, de confiança".

O chefe do Governo salientou a "tão pouca atividade" do Tribunal Constitucional neste ano e destacou a redução do défice: "Vamos ter o melhor exercício orçamental dos últimos 40 anos".

Por outro lado, lembrou que o Governo completou recentemente um ano em funções e que o Presidente está perto de completar também um ano, supondo que este poderá não ser o único mandato de Marcelo Rebelo de Sousa: "Estamos a cerca de um mês de vossa excelência celebrar o primeiro aniversário da sua primeira eleição como Presidente da República".

"Temos tido o privilégio de os nossos mandatos terem coincidido com momentos felizes para o país", congratulou-se, mencionando a eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas e progressos no plano da educação e das energias renováveis, que atribuiu à "continuidade das políticas" ao longo dos anos.

Neste contexto, fez alusão ao primeiro Governo de José Sócrates, do qual também fez parte: "Não teríamos podido estar hoje a ser uma referência internacional por termos tido quatro dias consecutivos em que o país se abasteceu exclusivamente de energias renováveis se há dez anos não tivesse havido uma política que deu grande prioridade ao investimento nas energias renováveis".