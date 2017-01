O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que vai acompanhando a evolução dos juros da dívida pública e defendeu que este fenómeno tem de ser visto ao longo de várias sessões.

O chefe de Estado, que falava no final de uma cerimónia de entrega de prémios científicos, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa, não quis, contudo, nesta ocasião, fazer mais comentários sobre este tema.

Vamos acompanhando esse fenómeno. Há momentos da sessão em que estão mais altos, depois descem em momentos subsequentes da sessão. Portanto, é um fenómeno que é preciso acompanhar ao longo do tempo, em várias sessões", declarou.

Questionado se continua sem estar preocupado com o valor dos juros da dívida, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Vamos falar nisso noutra ocasião".

Os juros da dívida pública portuguesa estavam hoje a subir, em todos os prazos, e a dez anos acima dos 4%.

No dia 12 deste mês, na sequência de uma emissão de dívida realizada com juros de 4,2%, o Presidente da República afirmou: "Tirando o fator da inflação, que pesou e vai pesar, quanto ao resto, não há motivo para alarme".

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, "depois da emissão, os juros nos mercados desceram abaixo de 4%" e chamou a atenção para o fator da inflação.

Quando comparamos 4,2% deste ano com 3,2% do ano passado, temos de ter presente que no ano passado a inflação estava a 0% e agora a inflação está algures entre 0,6% e um pouco acima, a caminho de 1%. Portanto, isso tem de ser abatido ao valor da taxa nominal", argumentou.

Hoje, na FLAD, Marcelo Rebelo de Sousa entregou dois prémios a investigadores portugueses, atribuídos por esta instituição, no valor de 400 mil euros cada um, para o desenvolvimento de projetos científicos.

Os premiados nesta segunda edição dos prémios FLAD Life Science 2020 foram João Morais-Cabral, do Instituto de Biologia Molecular e Celular, da Universidade do Porto, e Miguel Castelo-Branco, do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, da Universidade de Coimbra.

"São prémios importantes, por três razões. Em primeiro lugar, porque é o elogio à alta qualidade da ciência em Portugal e uma ciência jovem. Em segundo lugar, porque é o reforço das relações entre Portugal e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Portugal. Em terceiro, porque dizem respeito os dois às ciências da vida", considerou o chefe de Estado.