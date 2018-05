O Presidente da República anunciou esta quarta-feira que há 3.059 sem-abrigo em Portugal e que as secretarias de Estado da Segurança Social e da Habitação vão assinar um “protocolo” para integrar aquelas pessoas sem casa através da habitação.

Em declarações aos jornalistas no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que tomou hoje conhecimento que há um total de 3.059 pessoas sem casa em Portugal e que o número vai ser completado “brevemente” com o apuramento das pessoas que se encontram em “risco de situação de sem-abrigo”, o que naturalmente será um “número porventura mais elevado”.

O número a que se chegou é de 3.059. Estamos a falar daqueles que não tem nem teto, nem casa”, declarou o Presidente da República, anunciando que vai ser assinado “um protocolo" pelas secretárias de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, e da Habitação, Ana Pinho, e que tem a “habitação” como um dos “componentes fundamentais da integração dos sem-abrigo”.

Na política da habitação definida e que se traduzirá numa série de diplomas, alguns aprovados pelo Governo, outros que irão à Assembleia da República para debate e aprovação, e que serão apresentados já dentro de dias na Assembleia da República e objeto de primeira discussão, entra a prioridade dos sem-abrigo”, declarou após uma reunião de duas horas e meia com as secretarias de Estado da Segurança Social e da Habitação e as associações de apoio aos sem-abrigo no Porto.

Percurso no Porto

O Presidente da República anunciou também que nos próximos dias 31 de maio e 1 de junho está previsto participar no Porto num “percurso com as várias instituições sociais”, em conjunto com a Câmara Municipal do Porto e com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, para estar com os sem-abrigo.

Aqui estaremos para fazermos em conjunto esse percurso”, prometeu, referindo que a iniciativa vai decorrer numa parte do dia 31 de maio – fim da tarde e noite -, e outra parte do dia 01 de junho – manhã -, altura em que estará em contacto não só com as instituições de apoio aos sem-abrigo, mas sobretudo em contacto com aqueles que são a razão de ser” daquela causa.

O Presidente da República está empenhado em criar uma Estratégia Nacional que dê resposta à integração das pessoas sem-abrigo até ao ano 2023, participando na quarta reunião sobre aquele tema e que decorreu esta quarta-feira, pela primeira vez, no Porto.