O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje a "determinação e serenidade" demonstrada no sábado passado pelos militares portugueses em missão na República Centro-Africana, depois de terem sido atacados por um grupo armado.

Numa mensagem colocada hoje no ‘site’ da Presidência na Internet, o chefe de Estado afirma ter falado telefonicamente com o comandante da Força Nacional Destacada na República Centro Africana, a quem sublinhou “o apreço pela forma como os militares portugueses intervieram, no passado sábado, em Bangui, durante uma patrulha de rotina”.

“Tendo sido alvejados por tiros de armas ligeiras, disparadas por um grupo armado a coberto de mulheres e crianças, os militares portugueses souberam reagir a esta situação complexa com determinação e serenidade, não tendo sofrido qualquer baixa", acrescenta a mesma nota.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou há precisamente uma semana os militares portugueses em missão na República Centro-Africana, numa deslocação em que lhe manifestou o seu orgulho por estarem entre "os melhores do mundo, em terra, no ar e no mar” e destacou o seu contributo para a paz.