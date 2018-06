O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sentiu-se mal este sábado em Braga. Tudo aconteceu à saída da Basílica do Bom Jesus, em Braga, eram 12:48.

Marcelo Rebelo de Sousa foi transportado pelos seguranças para um hotel próximo, o Hotel do Templo.

O repórter da TVI, António Vieira, que está no local, disse que o Presidente da República pediu um copo de água antes de se sentir mal.

Marcelo Rebelo de Sousa teve uma "ligeira indisposição", da qual já recuperou, mas, por precaução e "seguindo conselho médico", deslocou-se ao hospital. Uma nota no site da Presidência dá conta que é de esperar uma adaptação de agenda.

Por precaução, seguindo conselho médico, deslocou-se ao Hospital de Braga, sendo de esperar uma adaptação do programa previsto para este fim de semana", lê-se na mesma nota.

Um dos assessores do Palácio de Belém informou que o chefe de Estado teve "uma quebra de tensão, não tendo chegado a desmaiar", tendo recuperado no hotel onde esteve "a refrescar-se".

Este é um dia de muito calor em Braga, com os termómetros a marcarem os 35 graus.

Da agenda do Presidente da República hoje em Braga, divulgada na sexta-feira, constava, além da visita ao Santuário do Bom Jesus, a presença na abertura oficial das Festas de S. João, às 15:00, na Praça do Município, uma iniciativa no antigo Hospital de S. Marcos, às 16:30, e a inauguração de uma estátua a S. João, às 19:00.