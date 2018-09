O Presidente da República desejou esta sexta-feira "um começo natural e normal" do ano letivo independentemente do "desfecho bom ou menos bom" da reunião de hoje entre os sindicatos dos professores e a tutela sobre a carreira de docente.

O que eu desejo e espero é que seja um começo natural e normal do ano letivo. Independentemente daquilo que venha a sair hoje da reunião, eu já disse e vou cumprir o compromisso, receberei os professores, seja qual for o desfecho da reunião, seja esse desfecho bom, no sentido de haver um entendimento ou menos bom, no sentido de não haver um entendimento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, à saída de um debate sobre Demografia.