No Alfeite, onde inaugurou o novo simulador de ação tática da Marinha Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ser um bom dia - data da posse do novo presidente norte-americano - para reforçar o empenho de Portugal na NATO.

É o dia da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos da América, que é um dos parceiros vitais da Aliança Atlântica. Não tenho receios, estou a reafirmar a posição portuguesa. É importante reafirmar hoje para que não haja dúvidas sobre o empenho de Portugal e a expetativa que Portugal tem que todos os parceiros tenham o mesmo empenho", defendeu Marcelo.

Na mira do Presidente estarão as repetidas reservas lançadas por Donald Trump, durante e após a campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas, sobre os custos e a eficácia da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Hoje é um bom dia para reafirmar que Portugal pertence à União Europeia, onde mandam os europeus, mas pertence também à Aliança Atlântica e espera que todos os parceiros continuem fiéis e empenhados neste Aliança do mesmo modo que Portugal está disponível para continuar empenhado nela", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve esta sexta-feira na Base Naval de Lisboa, no Alfeite, onde inaugurou o novo simulador de ação tática da Marinha.

O Presidente da República destacou também o empenho nos países de Língua Portuguesa, onde a Armada "desempenha uma função essencial", bem como nas Nações Unidas, onde a Marinha "tem estado presente em missões com o seu nível habitual de excelência".

Queria sublinhar o salto qualitativo que existe na Marinha neste momento. Este novo simulador permite formar em terra para o mar e é muito importante para o cumprimento das nossas missões, até no quadro da NATO. O passo seguinte será o entrar em rede com os nossos parceiros na NATO quanto a este tipo de equipamentos", concluiu.

Iraque: embaixadores, há outros

Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República afirmou também que as relações entre Portugal e o Iraque se vão manter, referindo que "os embaixadores mudam mas as relações entre estados permanecem".

Em causa estão os últimos desenvolvimentos sobre as agressões levadas a cabo pelos dois filhos do embaixador iraquiano em Lisboa a um jovem de Ponte de Sôr, que se mantiveram sob a cobertura da imunidade diplomática para não responder nos tribunais portugueses. Caso que levou, contudo, à retirada do diplomata de Lisboa.

Existe um princípio básico a nível internacional, que é: os embaixadores mudam, mas as relações entre estados permanecem. Isso acontece na vida diplomática", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente lembrou que os representantes dos Estados "vão mudando, até pelas suas carreiras, e não é isso que faz mudar o teor das relações entre os estados".