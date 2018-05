O Presidente da República criticou esta quinta-feira, acerca da nova política comercial norte-americana, a imposição de “regras só para alguns e de vez em quando”, referindo que se deve “pensar duas vezes” em tomar “medidas unilaterais que atingem o aliado”.

Quando há regras que valem para todos e sempre, não é para valerem só para alguns e de vez em quando, senão não é possível haver regras no comércio internacional”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, após ter sido questionado pelos jornalistas sobre a decisão dos Estados Unidos da América (EUA) de suspender a isenção dos direitos de importação de aço e alumínio da União Europeia, do Canadá e do México.