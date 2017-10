O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje o NRP Sagres com a insígnia de membro honorário da Ordem Militar de Avis, classificando o Navio escola como uma verdadeira instituição nacional e "expressão da alma portuguesa".

Na cerimónia, a bordo da Sagres, no Cais da Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a uma instituição que é "uma escola de bem formar e bem servir", reconhecida por todos, nos seus 80 anos de vida, 55 dos quais ao serviço de Portugal.

"A Sagres é uma expressão da alma portuguesa, por isso é tão querida esta instituição por todos os portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, num breve discurso, após uma também curta intervenção do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes.

"Já disse o senhor ministro da Defesa Nacional que é como que um prolongamento da nossa plataforma continental insular. Porque é uma expressão da nossa alma, da nossa vontade, da nossa coragem, da nossa determinação, da nossa qualidade, bravura e da nossa resistência", acrescentou.

O título de membro honorário da Ordem Militar de Avis significa "o reconhecimento, o louvor e a gratidão de altos serviços prestados à pátria", disse.

Antes, Azeredo Lopes tinha destacado a "brilhante folha de serviços" do NRP [Navio da República Portuguesa] Sagres: "Três voltas ao mundo, 170 portos em 60 países visitados, 100 mil horas no mar, 600 mil milhas percorridas".

Manifestando apreço e reconhecimento aos militares que levam "o navio a bom porto", Azeredo Lopes considerou que "não há melhor forma de comemorar os 80 anos que o NRP Sagres leva de vida no mar do que com a distinção" que hoje lhe foi atribuída, destinada a premiar "altos serviços militares”.