O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta sexta-feira o ex-embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Robert Sherman, com a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique, de acordo com uma fonte do Palácio de Belém citada pela agência Lusa.

Advogado de formação e de carreira, Robert Sherman deixou a representação diplomática norte-americana no passado dia 20 de janeiro, tendo sido escoltado até ao aeroporto por um grupo de motards portugueses.

Sherman foi nomeado pelo Presidente norte-americano, Barack Obama, como embaixador dos Estados Unidos em Lisboa em julho de 2013, tendo-se tornado notado, durante a sua presença em Lisboa, pelos seus vídeos de apoio à seleção portuguesa de futebol que conquistou o Europeu de 2016.

Partida com "saudade"

Tal como os seus antecessores em Lisboa nas últimas duas décadas, Robert A. Sherman teve como característica ser um embaixador político e não um diplomata de carreira. Na altura de deixar a representação diplomática em Lisboa, numa entrevista exclusiva à TVI, confessou emocionado estar a viver um sentimento só interpretável pela palavra "saudade".

Durante o Campeonato Europeu de Futebol de 2016 (Euro 2016), o embaixador norte-americano ganhou notoriedade junto da opinião pública portuguesa, ao ter divulgado vários vídeos de apoio à seleção nacional.

Em finais de dezembro de 2016, o então Presidente norte-americano eleito, Donald Trump, emitiu uma ordem “sem exceções” para que os embaixadores políticos designados pelo seu antecessor, Barack Obama, abandonassem os respetivos postos a 20 de janeiro, dia da sua tomada de posse.

No início de janeiro último, a embaixada norte-americana emitiu um comunicado a informar da partida de Sherman, “tal como é costume para todos os embaixadores políticos após o início de uma nova administração”, informando ainda que a ministra conselheira Herro Mustafa iria assumir o cargo de encarregada de negócios até que um novo embaixador seja nomeado e chegue a Lisboa.

Nesse comunicado, e numa reflexão sobre os seus quase três anos em Portugal, Sherman afirmou que foi “uma enorme honra e um grande prazer servir como embaixador dos EUA neste grande país”.