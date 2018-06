O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje a Washington para uma visita oficial de um dia e meio em que será recebido pelo seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira.

O chefe de Estado, que viajou desde Lisboa em voo comercial, aterrou no Aeroporto Internacional Washington Dulles cerca das 15:10 horas locais (20:10 em Lisboa), disse à Lusa fonte da Presidência da República.

O seu encontro com Donald Trump, na quarta-feira, na Casa Branca, em Washington, está marcado para as 14:00 locais (19:00 em Lisboa) e estão previstas declarações dos dois chefes de Estado à comunicação social na Sala Oval, sem direito a perguntas, no início.

Hoje às 19:00 locais (meia-noite em Lisboa), o chefe de Estado terá um encontro no Clube Português de Manassas, na Virgínia, com a comunidade portuguesa daquele estado, do Maryland e de Washington D.C., o único ponto do seu programa neste dia.