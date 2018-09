Marcelo Rebelo de Sousa dá esta tarde a última aula como professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O Presidente da República, que já admitiu que vai ter saudades do ensino, reconheceu, em declarações aos jornalistas, que este era um dia "um bocadinho difícil".

É um dia diferente porque quando digo que é a última é a última. É um bocadinho difícil, é diferente", frisou.

À entrada das instalações, Marcelo Rebelo de Sousa deparou-se com críticas de estudantes, que reivindicaram o fim das propinas e melhores condições de alojamento.

Um dos alunos que seguravam cartazes contra as propinas, António Azevedo, de 22 anos, teve uma curta troca de palavras com Marcelo Rebelo de Sousa, a quem disse: "A educação supostamente é um direito, mas pagamos 1.068 [euros], não é?".

E as propinas, senhor Presidente? E a educação, que é um direito e não está a ser?", insistiu o jovem.

Rodeado por elementos da comunicação social, o Presidente da República respondeu: "Quando fui líder do PSD eu inclusive contribuí para o chumbo de uma proposta do Governo porque as propinas eram muito elevadas".

O aluno prosseguiu: "Mas, [as propinas] continuam a existir e os orçamentos do Estado a passar, não é?".

"Eu estou atento a isso", afirmou o chefe de Estado, sugerindo que "têm de ir ao parlamento conseguir com que os partidos lutem por isso também".

Já no interior da Aula Magna, o Presidente foi recebido com muitos aplausos.