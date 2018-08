O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu esta sexta-feira, em Leiria, que o país está preparado para os incêndios, considerando que as pessoas têm tido “bom senso e juízo”.

Sobre o incêndio de Monchique, em Faro, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que já tinha falado durante a tarde com o presidente da Câmara, que lhe transmitiu que a situação estava "sob controlo".

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que vai iniciar as férias este sábado, partindo de Vouzela e percorrendo depois os locais mais fustigados pelos incêndios de 2017.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que ainda não tem o roteiro definido para as férias, mas garantiu que irá "conduzir por onde quiser, como quiser, livremente".

A minha ideia é mostrar como é importante que haja turismo nas zonas afetadas pelas tragédias do ano passado. Posso cruzar-me com presidentes de Câmara e de Junta, mas agora não é a visita do Presidente da República, a visita oficial com autarcas. Não costumo passar férias com os presidentes de Câmara", afirmou.