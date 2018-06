O primeiro-ministro destacou este sábado a importância de ter o Presidente da República (PR) “rapidamente em boa forma”, afirmando que Marcelo Rebelo de Sousa “estará seguramente recuperado e pronto” para a “pesada agenda internacional” da próxima semana.

António Costa falava aos jornalistas no fim da inauguração de uma praça em Vila Nova de Gaia, antes de se dirigir ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para “dar um abraço e desejar boa-viagem” a Marcelo Rebelo de Sousa, a quem foi foi diagnosticada uma gastroenterite aguda depois de se ter sentido mal em Braga.

Costa revelou já ter falado com o Presidente, notando que ele “está claramente melhor”, “perfeitamente consciente” e “a recuperar”.

Vai descansar durante o fim de semana mas estará seguramente recuperado e pronto”, afirmou.

O governante lembrou que o Presidente da República tem “uma agenda internacional pesada”.

Portanto, é bom que tenhamos no nosso Presidente rapidamente em boa forma”, disse.

António Costa assinalou, pelas 17:00, em Gaia, o arranque dos festejos de São João, com a inauguração de uma praça cívica no centro do concelho, nas traseiras do edifício dos Paços do Concelho.

Desde 2014 que António Costa tem alternado a presença nas celebrações do São João entre os dois concelhos, totalizando este ano a quarta participação na festa, embora no exercício de cargos diferentes.

Há quatro anos, António Costa era presidente da Câmara de Lisboa e esteve no Porto a celebrar o São João no Porto, ao lado de Rui Moreira, que em 2013 foi o primeiro independente a ser eleito presidente daquela Câmara, tendo depois feito uma coligação pós-eleitoral com o PS.

Em 2015, Costa participou no São João de Gaia como secretário-geral do PS, jantando e assistindo ao fogo-de-artifício ao lado do presidente daquela autarquia.

Costa regressou ao São João do Porto em 2016, já como primeiro-ministro e em 2017 cancelou a visita a Vila Nova de Gaia, prevista para participar nos festejos de São João, devido aos incêndios de Pedrógão Grande.

O Presidente da República sentiu-se mal hoje, pelas 12:48, e foi amparado por elementos do seu gabinete, no final de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido depois transportado pelos seguranças para um hotel próximo, constatou a agência Lusa no local.

Marcelo Rebelo de Sousa, a quem foi diagnosticada uma gastroenterite aguda, está de regresso a Lisboa e cancelou a agenda de hoje e de domingo, informou a Presidência da República.

Os exames efetuados no Hospital de Braga confirmaram que o Presidente da República sofreu uma gastroenterite aguda. Os médicos recomendaram hidratação e repouso, pelo que o chefe de Estado, recuperado, está de regresso a Lisboa, tendo sido anulado o programa previsto para o dia de hoje e de amanhã", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República.

À saída do Hospital de Braga, onde foi observado depois de se ter sentido mal ao final da manhã, o PR adiantou ter a intenção de abrandar o ritmo para não pôr em causa a sua visita oficial aos Estados Unidos, entre terça-feira e quarta-feira, dia em que tem agendado um encontro na Casa Branca, em Washington D.C., com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.

Da agenda do Presidente para hoje em Braga, divulgada na sexta-feira, constava, além da visita ao Santuário do Bom Jesus, a presença na abertura oficial das Festas de S. João, às 15:00, na Praça do Município, uma iniciativa no antigo Hospital de S. Marcos, às 16:30, e a inauguração de uma estátua a S. João, às 19:00.

No domingo, a sua agenda incluía a abertura oficial do XX PortoCartoon, às 12:00, e numa sessão solene da Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos no Dia do Município, às 18:00.