O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que a solução para os lesados do Banco Espírito Santo (BES), embora seja "um veículo privado", fora da esfera do Estado, pode implicar, a prazo, "algum pequeno custo" para os contribuintes.

Em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a solução apresentada não é "a solução ideal", mas "diminui a situação de sofrimento e de penosidade" dos lesados do BES, e representa "um compromisso do Governo que é cumprido".

Quanto a um eventual impacto no défice, o chefe de Estado disse que, "para já, sendo um veículo privado, não se coloca o problema de ir ao défice deste ano ou do próximo ano".

Mais a prazo, "se houver custo para os contribuintes", no seu entender, "como é uma realidade extraordinária, pode não ser considerada pela Comissão Europeia para efeitos de défice excessivo".

Na segunda-feira, dia em que o Governo anunciou a solução para os lesados do BES, o Presidente da República foi questionado sobre o assunto, mas disse que ainda não conhecia os termos do acordo e que, antes de fazer qualquer comentário, queria perceber exatamente qual era "o esquema em termos de financiamento".

Hoje, interrogado novamente sobre este tema, declarou: "É um compromisso do Governo que é cumprido. Por outro lado, não sendo uma solução ideal, e deixando às pessoas a hipótese de ir para tribunal, se quiserem, é para muitos uma forma de não esperar por processos que não se sabe quando terminarão".

Portanto, não sendo a solução ideal, é uma solução que diminui a situação de sofrimento e de penosidade em que se encontram", reforçou.

Quanto "à grande preocupação, legítima, que é a de saber se poderá sair do bolso dos contribuintes", Marcelo Rebelo de Sousa disse que "a solução encontrada é um veículo privado, portanto, que não entra na esfera do Estado, e que vai tentar gerir aquela realidade patrimonial".

No fim dessa gestão, que está prevista para três anos, salvo erro, se verá se há uma diferença negativa, sim ou não. Se houver uma diferença negativa, isso pode significar algum pequeno custo - esperemos que pequeno - em termos de contribuintes. Se não houver diferença negativa, não haverá custo para os contribuintes", prosseguiu.

"Veremos como é que a gestão vai ocorrer", concluiu.

Sobre o acordo alcançado para o aumento do salário mínimo nacional, o presidente da República defendeu que tinha de haver uma compensação aos empresários, com a descida da TSU, consubstanciando um "sinal de paz social".

Não penso que isso vá ter consequências em termos de paz social. Pelo contrário, um acordo destes é um sinal de paz social. A paz social faz-se com os trabalhadores, faz-se também com os empresários", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o Chefe de Estado, o acordo atingido em concertação social "é positivo porque, por um lado, há um aumento do salário mínimo para aquilo que o Governo tinha prometido, por outro lado, há uma compensação aos empregadores".

Temos de pensar nos milhares e milhares de pequenos e médios empregadores, empresários por esse país fora, que teriam com a subida do salário mínimo problemas complicados em termos da gestão das suas empresas", declarou.

Quanto ao resultado do défice, Marcelo sublinhou que é "muito importante" porque há nove meses "as pessoas profetizavam que nunca se chegaria" ao valor atual, ressalvando que é ainda provisório.

Como se chega a um défice desses é uma questão que só olhando para os resultados. Provavelmente, tem a ver com, por um lado, um crescimento da economia superior na parte final do ano do que foi no começo, e, por isso, receitas superiores, por outro lado, uma contração apreciável de despesas, nomeadamente despesas não apenas de funcionamento, mas de investimento", afirmou.

O chefe de Estado respondia aos jornalistas, que o questionaram sobre os receios da oposição sobre a forma como se alcança o défice, e concluiu: "Em qualquer caso, é muito importante que se tenha chegado a esse resultado, porque há nove meses as pessoas profetizavam que nunca se chegaria a nada parecido com isso".