A comentadora da TVI, Manuela Ferreira Leite, critica o processo recente de escolha da nova Procuradora-Geral da República, no qual, a seu ver, só a postura de Marcelo Rebelo de Sousa e a opinião de Cavaco Silva, de quem foi ministra se aproveitam.

Manuela Ferreira Leite, na 21.ª Hora da TVI24, afirmou não concordar "seguramente, que a nomeação para um lugar institucional como é o Procurador-Geral da República seja discutida na praça pública e politizada. E não foi o professor Cavaco Silva que o fez".

Para a comentadora, "a pessoa que efetivamente foi discreta foi a procuradora Joana Marques Vidal e o Presidente da República, que até fez um comunicado no site da Presidência, dizendo que não se tinha pronunciado sobre a matéria".

Manuela Ferreira Leite considera ainda que o reparo de Cavaco Silva sobre o processo não visou o seu sucessor em Belém: "admito quando o professor Cavaco Silva falou da geringonça está a falar da partidarização da matéria. É uma crítica direta ao sistema partidário que permite a desqualificação das instituições públicas".

Considero que este episódio foi lastimável do ponto de vista do Governo que devia ter posto um ponto final na questão. Se foi por inabilidade, palavra simpática para falar de incompetência, acho horrível do ponto de vista do Governo e se foi intencional está-se a fazer política com aquilo com que não deve ser feito", sustentou Ferreira Leite.