Marcelo Rebelo de Sousa completa meste dia 9 de março dois anos como Presidente da República e deixou duas promessas, na cerimónia que decorreu a este propósito: não utilizar o cargo para uma "candidatura escondida", caso decida recandidatar-se, não ter "despedidas grandiosas".

Em resposta a questões da comunicação social, na Sala de Jantar do Palácio de Belém, o chefe de Estado reiterou que no verão de 2020 tomará uma decisão sobre uma eventual recandidatura.

Naquela altura, penso que estamos no termo do prazo para haver uma decisão, porque a partir desse momento, tomada uma posição, de duas, uma: ou eu serei candidato, então tenho de me portar como candidato, não vou utilizar o cargo de Presidente para fazer candidatura escondida, que é uma forma de desigualdade em relação aos outros candidatos; ou não sou candidato".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que não é "favorável a despedidas grandiosas no termo dos mandatos" e defendeu que, "pelo contrário, deve haver um apagamento progressivo para deixar o palco aos candidatos e ao futuro Presidente".

Tem de ser com uma certa distância, tem de ser no momento em que eu anuncio a data das eleições presidenciais, que são em janeiro [de 2021] – portanto, significa, o mais tardar no fim do verão".