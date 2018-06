A Inspeção Geral da Administração Interna, por decisão do Ministério, vai abrir um processo administrativo com o objetivo de esclarecer o caso da jovem colombiana Nicol Quinayas, que foi insultada e agredida no Porto por um segurança que pretava serviços à empresa de autocarros STCP, na noite de S. João

O Ministro da Administração Interna garante que não tolerará fenómenos de violência nem manifestações de cariz racista ou xenófobo", salienta o comunicado do MInsitério da Adminsitração Interna.

A decisão do ministro surge como resposta à indignação gerada junto dos partidos políticos na quinta-feira, recordando o ministro que “estão em processo legislativo as alterações à Lei da Segurança Privada”.

Na sequência das questões suscitadas hoje por vários partidos parlamentares, relativas a uma ocorrência envolvendo uma cidadã colombiana no Porto, o Ministério da Administração Interna informa que, através da Inspeção Geral da Administração Interna, foi aberto um processo administrativo, que visa o esclarecimento da situação junto da Polícia de Segurança Pública", refere o comunicado.

O caso das agressões à jovem de 21 anos ocorreu no passado domingo, quando foi impedida de entrar num autocarro por um segurança que aterá agredido. Nicol teve de ser transportada para o Hospital Santo António, apresentando um traumatismo facial.