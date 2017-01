Luís Montenegro, do PSD, avisou o Governo para não contar com os sociais-democratas no que toca à redução da Taxa Social Única. Porque afinal, sublinhou, “a geringonça” é obra do Executivo.

“Não contem connosco para a vossa politiquice, a geringonça é vossa, ponham-na a mexer.”

No debate sobre a TSU, esta quarta-feira, no Parlamento, o deputado social-democrata afirmou que tanto o primeiro-ministro, como o PS, o PCP e o BE “devem explicações aos portugueses”.

O primeiro-ministro desde logo porque “assinou um acordo na concertação social na qual impôs” uma condição que os parceiros, BE e PCP, não apoiavam. Montenegro questionou o que pretendia António Costa com esta decisão?

“Foi para abrir uma guerra na geringonça? Quem explica esta ligeireza? Qual é o significado politico desta medida? Que valor tem agora a palavra do primeiro-ministro de Portugal?"

Luís Montenegro continuou com as críticas, sugerindo que os partidos mais à esquerda querem “tirar o tapete ao Governo”.