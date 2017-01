Maria Manuel Leitão Marques afirmou esta quinta-feira que o assunto da venda do Novo Banco não foi debatida no Conselho de Ministros. Mas reconheceu que os membros do Executivo tomaram conhecimento do andamento do processo.

A questão não foi discutida. A informação foi dada pelo senhor ministro das Finanças, naturalmente. Estas negociações não devem ser tidas em público, embora haja mais coisas publicadas do que aquilo que se devia", respondeu a ministra, quando questionada sobre o processo relativo ao Novo Banco.

Segundo Maria Manuel Leitão Marques, esta é "uma negociação que obedece às regras de uma qualquer negociação".

Há mais propostas em discussão que estão a ser consideradas, numa situação devidamente articulada entre o Banco de Portugal e o Governo, através do senhor ministro das Finanças", acrescentou.

"Alguma urgência nesta negociação"

A conferência de imprensa aconteceu momentos depois ter sido conhecido uma nota do Ministério das Finanças, em que o Governo garante que a venda do Novo Branco a privados não terá impacto nas contas públicas ou encargos para os contribuintes. E que irá acautelar a estabilidade do sistema financeiro, um dia depois de ser anunciado que a Lone Star é a mais bem colocada.

Há alguma urgência nesta negociação, mas não há nenhum prazo estabelecido para o seu encerramento", frisou a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

De acordo com Maria Manuel Leitão Marques, no Conselho de Ministros "foi dada a informação no sentido daquilo que é público" e foi comunicado pelo Ministério das Finanças que as negociações deverão prosseguir para "resolver algum problema das condicionantes da proposta que estava em cima da mesa, delas poderem ser aprofundadas com esse ou com outros eventuais compradores".

Vamos acompanhando essa negociação no sentido de evitar que esta venda eventual do Novo Banco - se for o caso - possa trazer algum problema para a dívida pública que é aquilo que nos compete evitar que aconteça", reiterou a governante.

O Banco de Portugal anunciou na quarta-feira que vai convidar o fundo norte-americano para um "aprofundamento das negociações". Hoje, o Ministério das Finanças manifestou esperança que "o aprofundamento das negociações que agora se inicia permita concluir com celeridade este processo", ultrapassando as condicionantes existentes.

O Ministério das Finanças adianta ainda estar a analisar em detalhe a informação enviada pelo Banco de Portugal, destacando "existirem neste momento várias propostas para a aquisição do Novo Banco".