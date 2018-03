O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que vão decorrer ações de limpeza da floresta na próxima semana que vão contar com o Presidente da República e membros do Governo, tendo convidado os deputados a participar.

No debate quinzenal no Parlamento, António Costa apelou a "uma mobilização nacional por esta causa".

"Apelo a todos os partidos para fazermos de março o grande mês de limpeza das florestas, porque é agora que se combatem os grandes incêndios de verão."

As ações de limpeza vão decorrer a 24 e 25 de março.

"O último verão mostrou-nos como é inadiável resolver os problemas estruturais com que nos confrontamos há décadas e que, no quadro das alterações climáticas, têm vindo a ser agravados."

O primeiro-ministro enumerou uma série de medidas do Governo no âmbito da reforma florestal e do reforço na prevenção e no combate aos incêndios, destacando que já foi aberto o concurso para a "constituição de 100 novas equipas sapadores florestais, mais 21 técnicos intermunicipais e 55 novos vigilantes da natureza".

Costa lembrou ainda que haverá mais 600 militares da GNR a combater os incêndios este ano, além de 200 novos guardas florestais.

“Vítimas dos incêndios sentiram-se ameaçadas”

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, saudou depois o esforço do Governo em assegurar a limpeza dos terrenos, mas apontou várias falhas à prevenção dos fogos.

"Foi importante esta exigência e determinação, mas as orientações são contraditórias. Criou muito receio nas populações. As vítimas dos incêndios sentiram-se ameaçadas com esta questão dos prazos e coimas. Não é admissível que, depois do que as populações passaram, se sintam ameaçadas."

Negrão apontou ainda as "muitas dúvidas e hesitações" na gestão dos meios aéreos, assim como a "grande instabilidades nos comandos da Proteção Civil".

"Não se aprendeu nada com o que aconteceu 2017. As mudanças nos planos distritais estão a ser feitas à beira da época de incêndios. Está tudo atrasado."

Antes, já António Costa tinha voltado a referir o "enorme esforço coletivo" no sentido da limpeza dos terrenos, sublinhando que o Governo adiou o prazo em relação ao pagamento de multas em caso de incumprimento.

O primeiro-ministro garantiu que "a priorodade será a segurança dos cidadãos" e anunciou o lançamento de dois programas: "Aldeia segura" e "Pessoas seguras".