A deputada Mariana Mortágua vai substituir temporariamente, a partir de sexta-feira, Pedro Filipe Soares na liderança parlamentar do BE, disse à agência Lusa fonte do partido.

Pedro Filipe Soares, à frente da bancada bloquista desde 2012, vai gozar uma licença de paternidade, segundo a mesma fonte do BE.

Mariana Mortágua, deputada desde 2011, é vice-presidente do grupo parlamentar do BE, juntamente com Jorge Costa e notabilizou-se pelo trabalho na comissão parlamentar de inquérito ao caso BES.

Matemático de formação e deputado eleito pelo círculo de Aveiro, Pedro Filipe Soares é substituído na bancada por Maria Luísa Cabral.

O BE tem 19 deputados e é a terceira força parlamentar. Os bloquistas têm mais um deputado do que o CDS-PP e mais dois do que PCP e PEV juntos.

Os bloquistas, tal como os comunistas e Os Verdes, têm um acordo parlamentar para viabilizar o Governo minoritário do PS.