O líder parlamentar do CDS-PP garantiu esta quinta-feira que se vai opor à proposta de lei do Governo que altera a lei sindical da PSP, considerando que contém aspetos de "lei da rolha" que qualifica de pouco constitucional.

"O que é o fundamental, aquilo que iremos garantir, dentro das nossas capacidades, nomeadamente com o voto, é que esta lei não seja aprovada. Se o Governo recua, se o Governo tem vergonha daquilo que apresenta, é um problema deles, que nos apresentem e nós decidiremos", afirmou Nuno Magalhães aos jornalistas, questionado sobre a possibilidade de a proposta baixar à comissão sem votação.

O presidente da bancada centrista falava depois de receber no parlamento representantes do sindicato mais representativo da PSP, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

Para Nuno Magalhães, a proposta do Governo, que é discutida esta quinta-feira no Parlamento, contém "alterações que podem credibilizar" a atividade sindical, como "distinguir o que é a representatividade sindical daquilo que não tem tanta representatividade sindical", mas é "manifestamente desproporcionada, ao ponto de decretar quase o fim da atividade sindical, decretar quase uma lei da rolha, o que não deixa de ser surpreendente para este Governo".

O líder parlamentar do CDS, que já foi secretário de Estado da Administração Interna, quis sublinhar discordância com soluções que parecem aos centristas "desajustadas e até pouco constitucionais e compreensíveis face a um Estado de direito".

Magalhães reconheceu que o exercício da atividade sindical pela polícia tem responsabilidades específicas, mas "não pode deixar de denunciar o que está mal, a falta de meios, denunciar no respeito da lei penal".

Paulo Rodrigues, da ASPP, disse aos jornalistas que foi transmitido à associação por vários grupos parlamentes, incluindo o CDS, a preocupação com a "tentativa de condicionar a liberdade de expressão" que a proposta acarreta.

"Há uma consciência de que aprovando esta lei, isso ia pôr em causa o sindicalismo da polícia", frisou.

A proposta de lei que regula o exercício da liberdade sindical da PSP vai ser apresentada pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e vai contar com a participação nas galerias da Assembleia da República de elementos de sindicatos da PSP, que contestam algumas das alterações.

De acordo com a proposta, a atividade sindical dos polícias não lhes permite "fazer declarações que afetem a subordinação da PSP à legalidade democrática, a sua isenção política e partidária, ou declarações que violem os princípios da hierarquia de comando e da disciplina".

Os sindicatos da polícia estão também proibidos de falar sobre "matérias que constituam segredo de Estado ou de justiça, segredo profissional, bem como qualquer informação sujeita ao dever de sigilo relativa ao dispositivo e ao planeamento, execução, meios e equipamentos empregues em operações policiais", lê-se na proposta do ministério de Constança Urbano de Sousa.

Falta de viaturas na PSP do Porto

Deputados do CDS requereram que a ministra da Administração Interna dê explicações sobre a alegada falta de viaturas de serviço nas esquadras da PSP no Porto, informou esta quinta-feira o partido.

No requerimento, datado de quarta-feira e intitulado “Falta de viaturas de serviço nas esquadras da PSP no Porto”, a que a agência Lusa teve acesso, os deputados do CDS perguntam se a tutela tenciona tomar alguma diligência para “solucionar o problema”.

Entre outras questões, os deputados do CDS perguntam se é verdade que a Unidade Especial de Polícia esteja também carenciada de viaturas, comprometendo o serviço de polícia, como alertou a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

No texto, o CDS cita também, entre outras, a referência da ASPP/PSP segundo a qual “elementos de investigação criminal têm utilizado as suas viaturas particulares para fazer algumas diligências”.

“Os agentes que não possuem viatura própria, ou não a coloquem ao serviço da PSP, têm de utilizar transportes públicos” para poder cumprir o serviço, lê-se também no documento.

Cecília Meireles, Pedro Mota Soares, Álvaro Castello-Branco, Nuno Magalhães, Telmo Correia e Vânia Dias da Silva foram os deputados do CDS que assinaram o requerimento.

A ASPP/PSP divulgou esta quarta-feira passada um comunicado onde classificava de “incompreensível” a transferência de serviços da Divisão de Trânsito da PSP do Porto para Gaia.

“Transferir para Vila Nova de Gaia duas esquadras que operam exclusivamente dentro da cidade do Porto, como a Esquadra de Intervenção e Fiscalização de Trânsito e a de Sinistralidade Rodoviária, não faz sentido e coloca em causa o serviço prestado aos cidadãos”, lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira pela ASPP/PSP, com o título “Divisão de Trânsito do Porto transferida para VN Gaia”.

De acordo com aquele sindicato é “também incompreensível que se decida desta forma sobre a vida de cerca de meia centena de profissionais, que serão obrigados a prestar serviço em Oliveira do Douro [concelho de Gaia], quando, de facto, estão afetos à Divisão de Trânsito do Porto”.