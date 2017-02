Sem meias palavras, José Sócrates acusa Cavaco Silva de ter escrito "um livro inusitado", ao publicar "Quinta-feira e outros dias", no qual o antigo Presidente da República relata a sua versão das conversas em Belém entre ambos. Algo que, como salientou em entrevista no Jornal das 8 da TVI, considera impróprio.

Nunca um ex-primeiro-ministro ou um ex-Presidente da República sentiu necessidade para explicar fosse o que fosse aos portugueses de escrever um livro relatando as conversas de quinta-feira", frisou Sócrates.

Pior, para o primeiro-ministro português entre 2005 e 2011, é que, considerando o livro de Cavaco Silva como um exercício de "bisbilhotice política", o antigo Presidente rescreve a história de forma deturpada.

O problema não é apenas revelar essas conversas, é deturpá-las e faltar à verdade. O problema é transformar essas conversas num ataque político. Num ataque político, aliás, traiçoeiro contra um adversário. E é isto que se passa neste livro", considera Sócrates, para quem as relações institucionais azedaram de vez, devido ao chamado "episódio das escutas", ocorrido em 2009.

"A prova de que o sr. Presidente mente no livro"

Relembrando o "episódio das escutas", Sócrates resumiu um e-mail cujo teor veio a público nas páginas do Diário de Notícias, em que era dada conta que fora Fernando Lima, um assessor de Cavaco Silva a contar a um jornalista do jornal Público que o Presidente receava estar a ser vigiado, a mando do Governo socialista.

As suspeitas, que foram capa do jornal Público, minaram então o relacionamento entre Cavaco e Sócrates.

O caso voltou agora à baila no livro do antigo Presidente. Esta segunda-feira, em entrevista à TVI, além do e-mail que refere a "encomenda" feita por um assessor de Cavaco Silva, Sócrates acrescentou "uma segunda prova".

O assessor Fernadno Lima escreveu também umas memórias. Na página 146, a propósito de uma conversa com um jornalista do Público, diz: recebi indicação superior para o fazer. Não fiz nada à revelia da minha hierarquia", cita Sócrates.

Para o antigo dirigente socialista, "temos aqui a prova de que o sr. Presidente mente no livro. Falta à verdade". E assegura que falou do problema, na altura, com Cavaco Silva. Algo que este confirma no seu livro, com uma versão necessariamente diferente.

Lamento mas não posso aceitar que o sr. Presidente não desminta uma notícia tão absurda, que me está a causar um dano pessoal e um dano político. Nós estamos em campanha. O sr. Presidente devia desmentir essa notícia. E o sr. Presidente respondeu-me: mas acha que eu agora, venho do Algarve, interrompo as minhas férias para vir aqui defender os meuis assessores políticos das acusações dos eu partido que eles estão a participar no programa político do PSD?", contou Sócrates na entrevista.

Para o antigo primeiro-ministro, "houve uma conspiração" de Cavaco Silva para que o PS perdesse as eleições em 2009.