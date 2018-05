Os governos português e canadiano vão assinar um acordo sobre mobilidade para estudos e trabalho de jovens entre os 18 e os 25 anos, disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa antes de o primeiro-ministro participar numa receção no Centro Português Recreativo Lusitânia, em Otava - primeiro ponto de uma visita oficial de quatro dias que António Costa efetua ao Canadá.

Na quarta-feira, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento no qual se exige ao Governo que resolva várias questões da comunidade portuguesa no Canadá, desde a existência de um elevado número de cidadãos indocumentados, até a questões de atrasos no relacionamento com os serviços de Segurança Social.

José Luís Carneiro defendeu que todas as questões levantadas pelos sociais-democratas "têm sido objeto de tratamento sistemático" por parte do atual Governo e salientou que esta visita ao Canadá do primeiro-ministro permitirá "dar um passo significativo ao nível da mobilidade de cidadãos", sobretudo dos mais jovens.

No que respeita à Segurança Social, a questão terá uma evolução com uma declaração comum dos governos de Portugal e do Canadá", adiantou o secretário de Estado das Comunidades, que também referiu que este tipo de problemas de morosidade "já exista com o executivo anterior" PSD/CDS-PP.

É um problema que os deputados do PSD conhecem há vários anos", completou.

Cidadãos indocumentados

Quanto ao assunto relativo aos cidadãos indocumentados, José Luís Carneiro considerou "incompreensível que o PSD "levante este tema de grande sensibilidade".

Temos mantido um diálogo permanente com o poder legislativo e com o ministro da emigração canadiano. É uma questão complexa - e o PSD sabe isso perfeitamente. Já há medidas de flexibilização para a sua regularização", disse o membro do Governo.

O secretário de Estado das Comunidades também recusou a crítica do PSD sobre uma alegada degradação dos serviços consulares portugueses em Toronto, onde reside o maior número de portugueses (um total de 450 mil no Canadá).