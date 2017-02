José de Matos Correia (PSD) demitiu-se da presidência da comissão parlamentar de inquérito à CGD.

Matos Correia esteve reunido com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para lhe comunicar a decisão e deu depois uma conferência de imprensa para se justificar:

Não estou disponível para pactuar com atitudes que violam a lei, são um atropelo da democracia e põem em causa o modo normal de funcionamento.

O deputado do PSD acusou os partidos de esquerda de "tentativa de limitar o objeto da comissão" de inquérito à CGD.

As comissões parlamentares estão em risco e os direitos das minorias não são assegurados.

No final da reunião desta quarta-feira, Matos Correia já tinha avisado que ia ponderar a sua continuidade.

Na altura, José de Matos Correia justificou esta posição por "ter dúvidas" de que esteja a conseguir assegurar o "respeito dos interesses das minorias", isto é, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, que têm menos representação nesta comissão devido ao resultado das eleições legislativas.

A polémica surgiu depois de os grupos parlamentares do PS, Bloco de Esquerda e PCP terem chumbado os requerimentos apresentados pelo PSD e pelo CDS-PP relativos à utilização da informação trocada entre o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos António Domingues, sobre as condições para que o último aceitasse o convite do Governo para liderar o banco público.

Ferro lamenta, mas compreende decisão

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, "lamentou, mas compreendeu" o pedido de demissão, segundo informou fonte do seu gabinete.

Segundo a mesma fonte, no encontro que antecedeu a conferência de imprensa em que o deputado social-democrata Matos Correia anunciou a demissão, Ferro Rodrigues teve ocasião de lhe "expressar admiração e simpatia".

Ferro Rodrigues já contactou o líder parlamentar dos sociais-democratas, Luís Montenegro, o qual ficou de lhe comunicar ainda esta tarde alguma decisão sobre os trabalhos, uma vez que, tendo a comissão sido constituída potestativamente pelo PSD, caberá àquele grupo parlamentar tomar a iniciativa de nomear outro deputado para presidir aos trabalhos.

Para já, a 25.ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, marcada para as 18:00, deverá ser adiada, até que haja substituto de Matos Correia ou outra decisão. Hoje, está agendada a audição de Álvaro Barrigas do Nascimento, ex-presidente do conselho de administração da CGD.

Entretanto, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, admitiu pedir uma audiência ao Presidente da República para discutir as "questões do funcionamento do parlamento", defendendo os "direitos das minorias".