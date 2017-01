Emocionados e sentidos. Carregados de vivências pessoais e pormenores. Assim foram os discursos de João Soares e Isabel Soares, na cerimónia solene evocativa de homenagem a Mário Soares, realizada nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, esta terça-feira. Ambos recordaram, de forma emotiva, as prisões e as perseguições pela polícia política.

João Soares foi o primeiro a discursar, logo após a recordação da voz de Mário Soares (num trecho do discurso da assinatura do tratado de adesão à União Europeia, realizada ali mesmo, no Mosteiro dos Jerónimos, em 1985). Visivelmente consternado, mas contido, João Soares começou por recordar a visita à prisão de Caxias, quando o pai se viu forçado a passar o Natal na cadeia. João Soares tinha 18 anos na altura:

No início de dezembro de 1967, a polícia política - PIDE prendeu mais uma vez o meu pai. Passou então o Natal e o Ano Novo de 68 na prisão de Caxias, com uma visita da família, uma vez por semana, 15 minutos, no parlatório, separados por grades.”

Grande parte do discurso foi precisamente passado a evocar o passado de combate político de Mário Soares e da luta pela Liberdade, que o levaram à cadeia, à deportação e ao exílio:

Em meados de fevereiro de 68, soltaram-no. Voltou a casa, vindo da Rua António Maria Cardoso, de táxi. Com um largo sorriso nos lábios. Foi ao algarve, com a minha mãe, por dois ou três dias, sempre ostensivamente seguidos por PIDES.”

Mal voltaram a Lisboa, a PIDE voltou a prendê-lo. Comunicaram-nos, à minha mãe e a mim, que nos deslocámos à sede da António Maria Cardoso, que o iam deportar para São Tomé, no dia seguinte. Decisão do conselho de Ministros, disseram. Mentira. O Conselho de Ministros então não reunia. Salazar tomava a decisão com o diretor da PIDE e, se lhe apetecia mandava assinar aos ministros.”

Pausado, lendo cada palavra escrita, como se a ponderasse no momento, João Soares recordou a última visita que fez ao pai, na sede da PIDE, antes da deportação:

Na tarde da partida noturna para áfrica, num voo que saiu da Portela de Sacavém, depois de uma cena de violência de PIDES. (…) Nessa tarde, deixaram-nos à família mais chegada, minha mãe, meu avô (então com 80 e muitos anos), minha irmã e eu, ter um último encontro com o meu pai. Com o nosso pai. (…) Essa visita, que deve ter durado pouco mais de um quarto de hora, na presença de esbirros, claro, marca mais uma vez (…) a tempera, a coragem e a força de ânimo do meu pai. (…) A minha irmã e eu tínhamos aprendido, há muito, que não se chorava à frente dos PIDES. Dessa vez, apesar do esforço, não fomos capazes de aguentar. (…) Foi ele que nos deu ânimo a todos. Firme. Digno. Corajoso, como sempre.”

"Uma das grandes figuras do Portugal democrático do 25 de Abril"

Recordando o longo percurso político de Mário Soares, João Soares lembrou que o pai “conhecia Portugal, as suas terras e gentes, maneiras de estar e viver, como poucos” e levou o nome do país longe.

Afirmou-se como uma das grandes figuras do Portugal democrático do 25 de Abril, por mérito da sua intervenção cívica constante, do seu apego a Portugal e aos valores democráticos, ganhou um lugar entre as grandes figuras da Europa da segunda metade do século passado.”

Ainda antes dos agradecimentos e de finalizar o discurso, João Soares voltou a evocar o passado de privação de liberdade de Mário Soares. “Somou cerca de quatro anos, entre prisão e deportação sem julgamento. Sofreu um número de prisões elevado. Talvez dos mais elevados entre os presos políticos portugueses – 13, contando com a deportação para São Tomé, em 1968”, recordou.

Habituámo-nos a vê-lo, minha irmã e eu, num sórdido parlatório da cadeia de Lisboa, separados por grades."

No final do discurso, antes de um emocionado "Adeus, querido pai", João Soares agradece a diversas individualidades, entre elas, o Primeiro-ministro, que está ausente numa visita de Estado à Índia.

Poema lido por Maria Barroso

Descido do púlpito, João Soares foi abraçado por Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues. Deu dois beijos à irmã e sentou-se a seu lado para ouvir a voz da mãe, reconhecida declamadora de poesia, recitar “Os Dois Sonetos de Amor da Hora Triste”, de António Feijó:

Quando eu morrer - e hei-de morrer primeiro do que tu - não deixes fechar-me os olhos meu Amor. Continua a espelhar-te nos meus olhos e ver-te-ás de corpo inteiro como quando sorrias no meu colo. E, ao veres que tenho toda a tua imagem dentro de mim, se, então, tiveres coragem, fecha-me os olhos com um beijo.

"Ensinou-nos desde muito pequeninos a não ter medo do escuro"

Após a leitura completa do poema, foi a vez de Isabel Soares subir ao púlpito. Foi um discurso ainda mais emotivo e mais personalizado do que o do irmão.

Começou por justificar precisamente a evocação de Maria Barroso: “Companheira que foi exemplar, em 66 anos de vida comum e de paixão total”.

Depois recordou o otimismo e a boa disposição de Mário Soares:

O pai era, para o João e para mim, o nosso herói. Quando o pai estava, tudo parecia seguro e tranquilo. Ensinou-nos desde muito pequeninos a não ter medo do escuro, nem das ondas do mar da Foz do Arelho”.

Isabel Soares, à semelhança do irmão, contou como a ditadura e as visitas ao pai na cadeia a marcaram.

Nos dias cinzentos e de chumbo da ditadura, quando o íamos visitar ao parlatório do Aljube ou a Caxias, cheios de raiva contida e de lágrimas, porque a nossa mãe e o nosso avô nos diziam que não podíamos chorar na presença dos PIDES, era ainda e sempre que nos dava alento, nos consolava e nos dava ânimo.”

Foram tempos difíceis esses das prisões, da deportação em São Tomé e do exílio em Paris. Mas que nos uniram como família para sempre. Nunca, durante esse tempo, lhe ouvi um queixume, uma palavra de desalento ou de desânimo. Era o contrário: era sempre ele a consolar-nos.”

O reencontro entre pai e filha só se deu, depois de restaurada a Liberdade: “Em 1974, foi a explosão da Liberdade e da Democracia e eu reencontrei o pai.”

"Partiu com a sua mão na minha"

Isabel sublinhou o percurso político conjunto, logo após a Revolução, até ela própria se retirar da vida política e seguir outro caminho.

Partilhávamos os mesmos gostos, dos livros, aos quadros, aos amigos, aos banhos de mar e até às gravatas e aos fatos que íamos escolher juntos. E depois havia Paris, onde ambos estivemos em períodos diferentes”.

A nossa mãe dizia que éramos iguais de feitio. Apaixonados e coléricos.”

Isabel Soares revelou ainda como foram os últimos dias de Mário Soares no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Sempre acompanhado pela família.

O pai partiu como viveu: a lutar até ao fim e rodeado pelos seus dois filhos. Com a sua mão na minha.”

Nunca nenhum de nós, seus filhos, lhe faltou com o amor incondicional. Aprendemos essa lição de vida da nossa mãe. E é justo dizer isso aqui, nesta hora de despedida, que o nosso pai nunca teria feito o que fez ou chegado onde chegou, sem a presença tranquila, serena e doce, mas firme, dessa mulher admirável que foi a sua.”

E, seguindo a linha de um discurso mais próximo daquilo que era a vida em família, Isabel recordou os almoços de domingo: “Não sei como vamos viver sem si. E sobretudo sem os nossos almoços de domingo, em que todos discutíamos ao mesmo tempo e nos atropelávamos no entusiasmo das palavras”

Depois de citar Baudelaire, na língua original, Isabel, de voz embargada, despediu-se com um “Até sempre, querido pai!”.