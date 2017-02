O CDS-PP diz ter provas que o ministro das Finanças, Mário Centeno, mentiu à Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos sobre o alegado acordo para libertar a administração do banco público da entrega da declaração de rendimentos e património no Tribunal Constitucional.

O senhor ministro das Finanças disse na Comissão de Inquérito que inexistiam documentos que existem e que neste momento a Comissão de Inquérito já conhece e recebeu. Relativamente à quebra de verdade por parte do senhor ministro das Finanças, ela é inequívoca. Poderá estender-se ainda mais com a análise de documentos que estão sobre reserva", disse o deputado do CDS-PP João Almeida, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.