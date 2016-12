Em Braga, de visita ao Presépio vivo de Priscos, Jerónimo de Sousa esclareceu que a alteração nos dias de férias, que o PCP reclama e se prepara para levar à votação na Assembleia da Republica, "de facto", não faz parte da posição conjunta acordada com o PS.

Ainda assim, para o líder comunista estas divergências entre PCP, PS e Governo "não abalam" o acordo alcançado com os socialistas que permitiu a atual solução governativa.

De qualquer forma, o facto de ambos os partidos terem posições divergentes "não abala" o acordo entre eles.

Já várias vezes temos divergido do PS e do Governo do PS. Posso dizer que, no caso do Banif, um caso de maior envergadura, e em coerência com o seu posicionamento, o PCP votou contra. Às vezes esquece-se que o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo e não com o PS", lembrou o líder comunista.