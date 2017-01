O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, deixou elogios ao antigo Presidente da República, Mário Soares, considerando que se tratou de uma figura de "grande relevo" e um "dos fundadores do regime democrático em que vivemos" atualmente.

O antigo Presidente da República faleceu este sábado aos 92 anos.

Trata-se de uma personalidade muito particular, que está muito ligada, em primeiro lugar, ao nosso regime democrático. Foi um dos fundadores do regime democrático que vivemos, mas foi mais do que isso, foi uma pessoa que desempenhou funções de grande relevo durante todos estes anos como dirigente partidário, como governante, como primeiro-ministro, como Presidente da República, e será impossível escrever a história de Portugal nas últimas dezenas de anos, sem encontrar referências múltiplas à sua intervenção política, em muitas ocasiões decisiva", afirmou o líder do PSD em Barcelos.