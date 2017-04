A subcomissão de Ética da Assembleia da República aprovou esta quinta-feira pareceres que atestam a ausência de incompatibilidades com a função de deputado de sete parlamentares, embora só num dos casos a votação tenha sido unânime.

Em causa estava a participação em mais de 10% do capital de sociedades com contratos com o Estado do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, e dos deputados Virgílio Macedo (PSD), Paulo Rios de Oliveira (PSD), Ricardo Bexiga (PS), Renato Sampaio (PS) e Luís Testa (PS).

A decisão foi anunciada pelo presidente da subcomissão, Luís Marques Guedes.

Especificou, contudo, que só no caso do deputado José Luís Cruz (PS) foi unanimemente considerado pelos grupos parlamentares que não havia qualquer incompatibilidade, dado tratar-se de um parlamentar que veio substituir um deputado que saiu para o Governo e a sua atividade comercial era referente ao período em que não estava no Parlamento.