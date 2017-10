O primeiro-ministro António Costa admitiu este sábado que não geriu as emoções da forma mais adequada, no que toca aos incêndios. Questionado pela jornalista da TVI, Alexandra Monteiro, pelas críticas que recebeu a este respeito, António Costa admitiu ter errado.

Cada um de nós vive as emoções de modo próprio e quem é primeiro-ministro deve procurar diferenciar as emoções que sente enquanto pessoa da forma como as exterioriza no exercício das suas funções. Admito que tenha errado na forma como contive as minhas. Gostava muito mais se alguém tivesse dito que eu tinha abusado das minhas emoções", disse.

António Costa falava aos jornalistas no final de um conselho de ministros que durou o dia todo. O primeiro-ministro sublinhou que "é prioritário reforçar o profissionalismo e a capacitação em todo o sistema".

Nesse sentido, vai ter um papel alargado o apoio militar de emergência, que, a partir do seu regimento, tem tido já um papel essencial que vai ver reforçado no patrulhamento, no apoio logístico, apoio ao rescaldo, no apoio às populações e nas capacidades de apoio à decisão"

O reforço do papel das nossas Forças Armadas será particularmente significativo, sendo confiado à Força Aérea a gestão e operação dos meios aéreos de combate aos incêndios florestais, quer com meios que venha a dispor, quer com meios próprios do Estado, quer com a gestão de contratos de meios aéreos de combate aos incêndios."

O primeiro-ministro sublinhou ainda que "é essencial aproximar a prevenção e o combate aos incêndios rurais". "Para isso, o Ministério da Agricultura tem de ganhar uma nova centralidade em todo este processo. A prevenção é fulcral para a segurança das populações e aproximar a prevenção do combate e criar melhores condições para o seu sucesso e, com isso, reforçar a segurança das populações", disse.

"Proteção Civil preventiva"

O Governo aprovou uma Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, em que define como “essencial” como “prioritário” também reforçar o profissionalismo e capacitação em todo o sistema.