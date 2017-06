Tanto Passos Coelho, como António Costa concordam que não pode haver "jogo do empurra" na responsabilização da tragédia que se abateu sobre Pedrógão Grande. No primeiro debate quinzenal depois do incêndio que matou 64 pessoas, deixou cerca de duas centenas feridas e se traduziu em inúmeros prejuízos, o líder da oposição denunciou, porém, que há uma "falha evidente do Estado" pelo facto de aquilo que aconteceu não ter sido evitado. António Costa não assume responsabilidades, pelos menos por agora, mas garante que o Estado assumi-las-á, se se vierem a comprovar depois da auditoria independente que vai ser realizada.

"Havendo responsabilidades do Estado, o Estado deve assumir", assumiu o chefe de Governo. O presidente do PSD constatou que há uma divergência, desde já, para com o que pensa Costa.

"Divergimos um pouco na avaliação quanto à responsabilidade objetiva do Estado. Parece-me muito evidente. A responsabilidade cabe ao Estado, quer pela segurança quer pela manutenção das vias".

Ao mesmo tempo, defendeu que as famílias das 64 vítimas mortais devem ser indemnizadas desde já. A esse propósito, o primeiro-ministro lembrou tragédia de Entre-os-Rios, quando era ministro da Justiça. Em cerca de um ano, nessa altura, foi possível indemnizar as famílias das vítimas.

Se e quando se confirmar que há responsabilidade objetiva, utilizaremos o mesmo esquema expedito, sem obrigar famílias a calcorrear calvários dos trâmites judiciais"

Passos concordou que as "pessoas realmente não devem andar num calvário judicial e serem indemnizadas" desde já.