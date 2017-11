O PSD quer que a Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios de Pedrógão Grande elabore novo relatório, desta vez sobre os fogos de 15 de outubro, e vai apresentar essa proposta na Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Pinhal de Leiria, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirmou que os sociais-democratas vão "desafiar" o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, na próxima conferência de líderes, a abordar a Comissão Técnica Independente para saber da disponibilidade desta em elaborar um estudo "semelhante" ao realizado sobre os incêndios de Pedrógão Grande.

"Era importante que os portugueses pudessem saber também nos fogos de 15 de outubro o que é que aconteceu. Porque é que falharam os meios de combate, porque é que falhou a prevenção, o que é que aconteceu, de facto, para ter acontecido uma tragédia desta dimensão", disse Hugo Soares.

A proposta, que de acordo com Hugo Soares tem o apoio do CDS-PP, será apresentada na quinta-feira na conferência de líderes que decorrerá no Parlamento.

O líder do grupo parlamentar do PSD argumentou que "o que faz sentido" é que seja a mesma comissão a elaborar o novo relatório e o partido quer perceber se a Comissão Técnica Independente está disponível para o fazer.