O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou esta sexta-feira que a escolha de António Sampaio da Nóvoa para embaixador de Portugal junto da (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) UNESCO se deveu, entre outras razões, ao facto de o ex-reitor ser uma “autoridade internacionalmente reconhecida” na Educação.

A notícia de que o ex-reitor da Universidade de Lisboa António Sampaio da Nóvoa tinha sido escolhido pelo Governo para representante permanente na UNESCO foi avançada esta sexta-feira pelo jornal Público.

Augusto Santos Silva, que já tinha confirmado a notícia do Público, explicou à agência Lusa as razões por detrás da escolha de Sampaio da Nóvoa.

Portugal foi eleito no passado mês de novembro p ara o conselho executivo da UNESCO e, para o Governo, isso tem como consequência óbvia a reabertura da nossa representação permanente na UNESCO”, salientou o ministro, recordando que a representação tinha sido “suspensa no tempo da Troika”.

Por isso mesmo, desde essa altura “era o embaixador em França que acumulava as funções de representante junto da UNESCO”.

Para Augusto Santos Silva, o convite do Governo ao professor António Sampaio da Nóvoa assentou em “três razões essenciais”.

A primeira é que o professor é uma autoridade internacionalmente reconhecida nos domínios da Educação, quer do ponto de vista analítico (da história da Educação) como do ponto de vista técnico, no apoio às politicas públicas na Educação. Portanto é uma autoridade internacional numa das áreas fundamentais na missão da UNESCO”, salientou o chefe da diplomacia portuguesa.