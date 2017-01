Os governos português e grego garantiram que se mantém, sem impedimentos, o envio de refugiados para Portugal, como previsto, e que as ligações familiares dos membros da comunidade yazidi serão respeitadas durante a sua integração.

Não há qualquer questão de impedir – quer da parte grega quer da parte portuguesa – qualquer pessoa já no processo de recolocação de chegar a Portugal” , lê-se num comunicado conjunto hoje assinado em La Valetta, Malta, pela ministra da Administração Interna portuguesa, Constança Urbano de Sousa, e o ministro grego para as Migrações, Yannis Mouzalas.

A posição conjunta de Lisboa e Atenas surge um dia depois de a agência Associated Press ter noticiado que o ministro grego acusara Portugal de "discriminação com base racial" por se disponibilizar a acolher refugiados da minoria étnico-religiosa yazidi que se encontram na Grécia.

Na nota, os governos garantem que o processo de recolocação de yazidis entre os serviços de migrações dos dois países “estão a decorrer de forma normal” e sublinham a “excelente cooperação” entre Lisboa e Atenas nesta matéria.

Os laços das famílias de yazidis serão respeitados durante o processo de recolocação, garantem.

Yazidis com familiares em outros países, como a Alemanha, serão recolocados lá, enquanto outros serão enviados para países como Portugal ”, lê-se no comunicado.

Portugal e Grécia referem, ainda, que a minoria yazidi é tratada “como um grupo vulnerável” e, como tal, com direito a tratamento prioritário, previsto para menores, pessoas com deficiências, idosos, grávidas, doentes graves, vítimas de tráfico humano ou “pessoas que foram sujeitas a tortura, violação ou outra forma séria de violência psicológica, física ou sexual”.

Os dois governos afirmam também não compreender a polémica desta quarta-feira e condenam firmemente “qualquer informação enganosa” que “prejudique o processo de recolocação e os árduos esforços assumidos pelos lados grego e português”, ao mesmo tempo que causam “uma enorme preocupação entre as populações de refugiados, que precisam de confiança e de uma sensação de segurança”.

Esta quarta-feira, o ministro grego considerou que “o convite específico de Portugal aos yazidis é inaceitável, nenhum Governo pode discriminar com base na raça, e quem está a fazer muito barulho por causa desta questão não está a ajudar os yazidis”.

O Governo português esclareceu não ter feito qualquer pedido para privilegiar a comunidade yazidi, entre o contingente de refugiados que Portugal pode acolher, e garantiu que o país está disponível para receber “todos os refugiados”, sem discriminações.

Não compreendemos por que surgiu um mal-entendido, já que as declarações do lado grego de que um grupo vulnerável não pode ter prioridade sobre outro foram confirmadas pela porta-voz da Comissão Europeia, Natasha Bertaud, que declarou que os países que participam no programa de recolocação não têm o direito de escolher que pessoas vão recolocar”, afirmam hoje, no comunicado, os dois governos.