O Governo optou por adaptar a Lei da Nacionalidade através de regulamentação - apesar das propostas no Parlamento do Bloco de Esquerda e do PSD - por considerar que esta lei “não pode ser objeto de sucessivas alterações”.

Em comunicado enviado esta sexta-feira às redações, o Governo adianta que “entende que a Lei da Nacionalidade, dada a sua importância e sensibilidade, deve primar pela estabilidade e segurança jurídica, não podendo ser objeto de sucessivas alterações”.

“Assim, e não obstante os desafios introduzidos pela Lei Orgânica 9/2015, a regulamentação surge como o caminho mais adequado", indica a nota do gabinete da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

O PSD e o Bloco de Esquerda apresentaram no Parlamento projetos-lei para alterar a Lei da Nacionalidade, mas na quinta-feira ambos baixaram à comissão sem votação, a pedido dos partidos proponentes. Assim, serão discutidos na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Já esta sexta-feira, a coordenadora do BE, Catarina Martins, disse acreditar que seja possível que haja acolhimento de alguma proposta do partido sobre a lei da nacionalidade na discussão na especialidade.

O Bloco de Esquerda propõe, por exemplo, que os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal tenham automaticamente nacionalidade portuguesa.

No entanto, o gabinete da ministra da Justiça esclarece que a proposta de regulamentação está concluída, "será agora sujeita a audições das entidades envolvidas previstas na lei, prevendo-se a conclusão do projeto legislativo no primeiro trimestre de 2017", ou seja até ao final de março.

"O diploma, agora concluído, agiliza e clarifica situações como as dos netos de portugueses nascidos no estrangeiro, tornando objetivos os termos em que é apreciada a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, e elimina constrangimentos burocráticos", adianta o Ministério da Justiça.

Entre estes "constrangimentos burocráticos" contam-se "a exigência do certificado do registo criminal" do país da naturalidade ou do país da nacionalidade quando o interessado não tenha residido neles após os 16 anos ou "a realização de prova de conhecimento da língua para estrangeiros que nasceram num país com língua oficial portuguesa".

"O decreto-lei torna mais simples, previsível e célere o procedimento de análise dos pedidos de nacionalidade efetuados por filhos menores, cônjuges, unidos de facto ou adotados", considera ainda o Governo.

Regulamentação acolhe netos de portugueses no Brasil

A finalização do processo de regulamentação da Lei da Nacionalidade vai permitir aos portugueses no Brasil verem reconhecido o direito à nacionalidade dos netos de cidadãos nacionais, disse esta sexta-feira à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

“Como prometeu e como assumiu este compromisso desde o início das suas funções o Governo e, nomeadamente, o Ministério da Justiça está a finalizar o processo de regulamentação da Lei da Nacionalidade que vai permitir aos portugueses das comunidades, nomeadamente à comunidade do Brasil, ver reconhecido o legítimo direito à nacionalidade portuguesa dos netos de cidadãos já nacionais”, afirmou José Luís Carneiro.

De acordo com o secretário de Estado, a possibilidade de ser atribuída nacionalidade portuguesa aos netos é um “objetivo desde há muito desejado por parte dos portugueses que vivem e têm as suas vidas hoje estabelecidas no estrangeiro”.

“É muito importante que esta matéria seja tão consensual quanto possível, porque é uma matéria de grande importância e sensibilidade”, afirmou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado disse também estar convencido que todos vão contribuir para que a “iniciativa do Ministério da Justiça seja colocada o mais rapidamente possível em prática e possa responder às legítimas expetativas daquele que tendo ascendentes portugueses esperam ver reconhecida também a sua nacionalidade”.