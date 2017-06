O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou este sábado que as condições legais e operacionais da limpeza das bermas das estradas terão de ser analisadas.

É um processo que, como tudo o que ocorreu, tem de ser analisado", disse aos jornalistas o membro do executivo, que realiza uma visita por Pedrógão Grande, um dos concelhos do interior norte do distrito de Leiria fortemente afetados pelo incêndio que começou no dia 17.