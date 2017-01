Três dias de luto nacional e funeral com honras de Estado para Mário Soares, que faleceu este sábado, 7 de dezembro, aos 92 anos. Quem quiser despedir-se do antigo Presidente da República, considerado o pai da democracia portuguesa, poderá fazê-lo pelas ruas de Lisboa a partir de segunda-feira, dia em que acontecerá o velório, e na terça-feira, às 17:00, o funeral.

A sua derradeira viagem passará por vários locais marcantes na sua vida e na história de Portugal. Falta apenas saber as horas destes pontos de paragem.

AO MINUTO: Todas as reações à morte de Mário Soares

Atualizaremos este artigo à medida que formos sabendo de mais detalhes, uma vez que decorre uma reunião entre vários membros do Governo, o antigo assessor de Mário Soares, elementos da Assembleia da República, da Câmara Municipal de Lisboa, da GNR e da PSP, para decidir o protocolo de Estado.

Domingo

Casa

Do Hospital da Cruz Vermelha, o corpo do antigo Presidente da República vai para a sua casa, no Campo Grande.

Segunda-feira

De casa, sairá num carro fúnebre, fazendo algumas paragens pontuais:

Avenida da República até ao Saldanha

Av. Fontes Pereira de Melo até ao Marquês de Pombal

Avenida da Liberdade até ao Rossio

Rua do Ouro até à Câmara de Lisboa

É na autarquia que o corpo vai passar do carro funerário para uma charrete e lentamente vai seguir pela Praça do Comércio, Ribeira das Naus, Cais do Sodré e Av. 24 de Julho até ao Mosteiro dos Jerónimos

13:00 - Mosteiro dos Jerónimos

O corpo de Mário Soares ficará em câmara ardente no antigo refeitório do edifício.

Terça-feira

No dia do funeral, os restos mortais vão passar para os claustros do Mosteiro dos Jerónimos. Na cerimónia vai cantar o coro do Teatro de S. Carlos e haverá discursos da família, do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Dos Jerónimos, o cortejo fúnebre seguirá para o cemitério dos Prazeres, num percurso que deverá contar com algumas paragens:

Palácio de Belém

Daí segue pela Avenida da Índia, pela Avenida D. Carlos I

Assembleia da República

Fundação Mário Soares

Sede do PS, no Largo do Rato

Daí continua pela Avenida Álvares Cabral até à Estrela. Depois, Rua Saraiva de Carvalho. E, por fim:

Cemitério dos Prazeres, a última morada

Percurso total