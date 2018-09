A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, considerou esta sexta-feira que o “princípio de único mandato” esteve na origem da escolha da nova procuradora-geral da República, Lucília Gago, que irá continuar o trabalho de Joana Marques Vidal.

O Governo não pode, nem os partidos, fazer a avaliação do mérito do desempenho de um magistrado. O procurador-geral da República enquanto dirigente máximo da magistratura do Ministério Público é um magistrado e a autonomia do MP impede do ponto de vista da conceção do modelo que haja uma avaliação do desempenho de um magistrado sob pena de condicionar a magistratura”, disse.