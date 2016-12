O CDS-PP exigiu esta terça-feira, formalmente, através de um requerimento, que o Governo divulgue o estudo encomendado pelo anterior Executivo à OCDE sobre a avaliação das alterações à lei laboral.

"É importante que os estudos sejam divulgados independentemente de eles nos serem favoráveis, os estudos não podem ser divulgados consoante as conveniências", afirmou aos jornalista o deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia.

De acordo com Filipe Anacoreta, o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que foi divulgado pelo jornal Observador na segunda-feira, concluiu que as reformas laborais "têm contribuído para o dinamismo do mercado de trabalho".

"A verdade é que o desemprego tem vindo a baixar, apesar de o crescimento da economia não estar em linha com o que eram as expetativas", sustentou.

O requerimento dirigido ao presidente da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social para que, junto do ministro da tutela, peça o acesso ao documento, explica que o anterior Governo PSD/CDS-PP "encomendou um estudo à OCDE sobre a avaliação do impacto das alterações à lei laboral introduzidas entre 2011 e 2015".

Na segunda-feira, a líder do CDS, Assunção Cristas, já tinha defendido que a "provavelmente a criação de emprego deve-se a uma maior flexibilidade que foi introduzida na legislação laboral, o que ajuda a criar competitividade e postos de trabalho".