O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta segunda-feira o internacional português Cristiano Ronaldo pela sua eleição como melhor jogador do ano 2017, galardão da FIFA que recebeu pela quinta vez. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, também já felicitaram o futebolista, sublinhando que CR7 é "uma inspiração".

Cristiano Ronaldo é uma inspiração para desportistas e cidadãos de todas as idades. Pela quinta vez é eleito, pelos seus pares, o melhor do mundo. Ninguém o foi mais vezes, não havendo, pois, melhor futebolista do que aquele que Cristiano se fez”, pode ler-se na nota enviada à comunicação social pelo gabinete do ministro da Educação, responsável pela tutela do Desporto.