Fernando Negrão assume que o PSD está "num processo de transformação", o que traz sempre "algumas convulsões e dificuldades", mas considera que tem "legitimidade" para ser líder da bancada do PSD, mesmo tendo tido apenas 35 votos favoráveis entre 89 deputados.

O social-democrata entende que juntando os 35 votos favoráveis e os 32 brancos - que considera que dão "o benefício da dúvida", tem "condições para assumir liderança". Lamentou a atitude "eticamente condenável" de dois dos apoiantes da sua lista (que tinha 37 elementos) terem acabado por não votar a favor.

Assumi a minha responsabilidade de me candidatar o que não aconteceu com mais nenhum deputado. E isso também me leva a considerar que tenho legitimidade. (...) Eu aceitei ser a cara da mudança política do PSD. A reação está aqui"