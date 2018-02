Fernando Negrão só abandona a liderança do grupo parlamentar do PSD se houver "uma rebelião". A posição foi tomada durante uma entrevista na quinta-feira à noite mas, esta sexta-feira, o deputado confessou que não espera que isso aconteça.

“Não estou à espera de uma rebelião”, afirmou esta sexta-feira, antes de tomar o seu lugar na primeira fila da bancada do PSD.

O novo líder parlamentar voltou assim a tocar no assunto "rebelião" como tinha feito, horas antes, em entrevista à SIC.

"Desisto com muita dificuldade porque quando me proponho fazer uma coisa levo até às últimas consequências. Portanto a minha intenção é levar este desafio até ao fim. Abandonarei a liderança do grupo parlamentar se houver uma rebelião; agora, estamos a falar de pessoas adultas e, para além disso, presumo eu que essa rebelião não esteja em curso", disse na quinta-feira à noite.

Já esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o novo líder parlamentar social-democrata aproveitou para questionar a coragem dos críticos que votaram em branco ou nulo (53 deputados), mas que não apresentaram uma candidatura.

“Onde está a coragem e o sentido de responsabilidade dos que votaram em branco ou nulo que não apresentaram candidato?”, interrogou-se.

Fernando Negrão foi eleito com apenas 35 votos entre os 88 deputados do PSD que votaram. Na eleição, Negrão conseguiu 35 votos favoráveis, 32 brancos e 21 nulos, tendo votado 88 dos 89 parlamentares sociais-democratas. Apenas o deputado Pedro Pinto não votou, tal como já tinha admitido na reunião do grupo parlamentar em que foram anunciadas eleições antecipadas. Após a eleição, Negrão considerou que os votos brancos dão "o benefício da dúvida" e que por isso tinha "condições para assumir liderança".

Teixeira da Cruz contra Negrão

Apesar de Negrão não estar à espera de nenhuma rebelião certo é que, após a sua eleição, várias vozes se levantaram contra ele, como foi o caso de Sérgio Azevedo - que comparou o facto de usar os votos brancos como votos a favor com a da aprovação da Constituição de 1933 num "Estado autoritário e fascizante" - e a de Paula Teixeira da Cruz que, em entrevista ao Observador, afirmou que que “a liderança da bancada não está legitimada”, nem do ponto de vista político, nem jurídico.

No entanto, o novo líder parlamentar social-democrata desvalorizou estas declarações, considerando que as mesmas são ridículas.

"São opiniões minoritárias naquilo que é o partido, para além de achar essas declarações de 'fascizantes' desse senhor deputado ridículas; relativamente às declarações da deputada Teixeira da Cruz eu diria que são de uma interpretação jurídica de um regulamento que não é a mesma que eu faço", afirmou.

Esta sexta-feira, Paula Teixeira da Cruz voltou a contestar a legitimidade da eleição como líder parlamentar de Fernando Negrão e disse que “o tempo, esse grande amigo do homem”, se encarregará a resolver a situação.

“O que disse está dito, não vou dizer mais uma palavra. Exceto que o tempo, esse grande amigo do homem, se encarregará de resolver muita coisa”, disse aos jornalistas, no parlamento, em Lisboa.

Quem também comentou a eleição de Fernando Negrão foi Manuela Ferreira Leite, no seu espaço de opinião na TVI24. A antiga ministra desvalorizou as divergências que têm surgido no PSD, incluindo a fraca votação de Fernando Negrão para líder parlamentar, dizendo que a mesma não é "inesperada".

Penso que não é nada de inesperado. Não há surpresa. A bancada parlamentar foi constituída pelo anterior líder, Passos Coelho. Não é uma bancada afeta ao Rui Rio. Não seria de esperar qualquer outra solução, a não ser que tivesse havido uma cambalhota e fossem todos agora do Rui Rio", acrescentou Manuela Ferreira Leite.

A comentadora, militante e antiga presidente social-democrata, alerta, contudo, que os deputados "estão lá em representação das pessoas e não das suas simpatias pessoais".